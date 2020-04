Neustadt derzeit frei von Corona-Infektionen

Neustadt.In Neustadt an der Weinstraße (unser Bild zeigt den Elwetritsche-Brunnen in der Innenstadt, benannt nach den Pfälzer Fabeltieren) ist derzeit laut Statistik niemand bekannt, der mit dem neuen Coronavirus infiziert ist. Nach Angaben einer Sprecherin des Kreises Bad Dürkheim sind in der Stadt – Stand Dienstag, 11 Uhr – seit Ausbruch der Pandemie genau 92 Menschen nachweislich positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet worden. 91 Menschen gelten allerdings inzwischen schon wieder als genesen, eine Person ist an ihrer Covid-19-Erkrankung gestorben. Nach dieser Rechnung wäre die pfälzische Stadt aktuell Corona-frei – zumindest rein rechnerisch. bjz

Info: Weitere aktuelle Fallzahlen aus der Region unter morgenweb.de/corona

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.04.2020