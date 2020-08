Neustadt.Beim Widerstand eines Mannes gegen eine Zwangsräumung in Neustadt an der Weinstraße sind am Donnerstagvormittag sechs Menschen zum Teil schwer verletzt worden.

Zu dem Zwischenfall sei es gekommen, als sich der Hauptbewohner einer Wohnung in der Rotkreuzstraße gegen die Zwangsmaßnahme gewehrt habe, sagte eine Sprecherin der Polizei. Dazu habe der 64-Jährige eine zunächst nicht bekannte Flüssigkeit in Brand gesetzt und damit die anwesenden Personen attackiert, wodurch sechs Menschen verletzt wurden - darunter der Mann selbst. Laut Informationen der Stadt wurden zwei Mitarbeiter des kommunalen Vollzugsdienstes, eine Feuerwehrfrau, ein Mitarbeiter eines privaten Schlüsseldienstes sowie ein zur Hilfe eilender Nachbar verletzt. Anschließend konnte der 64-Jährige festgenommen werden.

Der Mann sollte auf Veranlassung des Amtsgerichts Neustadt seine Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses zwangsräumen. Die Stadt gibt an, dass der Mieter seit 2019 in erheblichem Mietrückstand gewesen sei. Ursprünglich hätte die Wohnung, die sich im Eigentum der städtischen Wohnungsbaugesellschft WBG befindet, im März geräumt werden sollen. Dies wurde coronabedingt jedoch ausgesetzt.