Neustadt ökologisch aufwerten

Neustadt.Die Natur kehrt wieder in den Osten von Neustadt zum Speyerbach und Floßbach zurück: Mit dem Projekt „Grünzug Böbig“ wird die Renaturierung und ökologische Aufwertung dieses Stadtbereichs zu naturnahen, funktionsfähigen Lebensräumen weiter entwickelt.

Dazu wird das Vorhaben in den nächsten Jahren in den Neubachwiesen fortgesetzt. Hannes Kopf, Präsident der Struktur- und Genehmigungs-Direktion Süd (SGD), sieht in diesen Aktionen vor allem eine deutliche Verbesserung der Fischfauna in Speyerbach und Floßbach, wo neben Forellen, Gründling, Rotauge oder Elritze nun auch Aal und Lachs als „Rückkehrer“ ein Thema sind. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,8 Millionen Euro. rs

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020