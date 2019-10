Neustadt schafft den größten Adventskalender in der Pfalz

Neustadt/Weinstraße. Der größte Adventskalender von Rheinland-Pfalz entsteht in diesem Jahr in Neustadt an der Weinstraße. Vom 1. Dezember an wird er an jedem Abend ein weiteres Fenster öffnen - insgesamt 24 bis Heiligabend. Die Front des prächtigen barocken Rathauses am zentralen Marktplatz bietet sich für dieses in der Metropolregion Rhein-Neckar ungewöhnliche vorweihnachtliche Ritual

...