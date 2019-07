Neustadt: Stromausfall behindert Zugverkehr

Neustadt. Aufgrund eines Stromausfalls in Neustadt an der Weinstraße kommt es zu starken Verzögerungen im Zugverkehr. Wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilte, besteht aufgrund des Stromausfalls eine technische Störung am Stellwerk in Neustadt. Es sei kein Zugverkehr möglich.

Aufgrund von Stromausfall ⚡️? in der Stadt #Neustadt(Weintr) gibt es eine #technische #Störung am #Stellwerk #Neustadt(Weinstr)❗️❗️❗️ Zur Zeit ist kein Zugverkehr in #Neustadt(Weinstr) möglich❗️ Update folgt. — DB Regio AG - Mitte (@Regio_Mitte) July 31, 2019

Es kommt zu Ausfällen auf den Strecken Haßloch-Neckarelz, Haßloch-Homburg, Lambrecht-Neckarelz, Lambrecht-Mannheim, Ludwigshafen-Koblenz.

Alle Informationen zu ausfallenden Zügen und Ersatzverkehr gibt`s auf der Seite der Deutschen Bahn.