Neustadts Rückkehr auf Weinkarten

Neustadt.Wie gewissermaßen aus dem Nichts eine Weinlage für trockenen Riesling und Spätburgunder der höchsten Klassifikations-Stufe „Großes Gewächs“ des Verbandes Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) entsteht, kann man in den nächsten Jahren oberhalb von Neustadt beobachten. Die Weingüter Müller-Catoir (Haardt) und Christmann (Gimmeldingen) wollen auf einer Rebfläche von acht Hektar der uralten Weinberge am Sonnenberg, Ziegelberg und Fenichelberg voraussichtlich 2020 erste Grand-Cru-Weine der Lage „Neustadter Vogelsang“ auf die Flasche bringen.

Zunächst wird es Weine der untersten Qualitätsstufe geben – VDP-Ortsweine. „Doch dann wollen wir Zug um Zug die Qualität steigern, so dass in einigen Jahren Vogelsang-Weine entstehen, die als Große Gewächse vor 100 Jahren echte Berühmtheiten waren,“ sagen die Initiatoren Steffen Christmann (er ist seit 2007 auch Präsident des VDP-Bundesverbandes) und Philipp-David Catoir. Neustadt ist die zweitgrößte Weinbaugemeinde Deutschlands – doch ihren weltweiten Ruf als „Hauptstadt des deutschen Weins“ begründen ihre neun Weindörfer wie Hambach, Mußbach oder Gimmeldingen.

Die VDP-Winzer schlossen mit der Stadt einen Pachtvertrag über 30 Jahre ab: 4,5 Hektar übernimmt Müller-Catoir, 3,5 Hektar Christmann. Zur Zeit werden dort von einem Vorpächter, der von den beiden Winzern Ersatzflächen in Mußbach und Hambach erhält, „Weine ohne Bedeutung und Bekanntheit“ produziert. Das soll nun anders werden: Die Weinlagen mit dem in dieser Region seltenen Muschelkalk werden ebenso neu angelegt wie Mauern und Böschungen. Bewirtschaftet wird in dem Naturschutzgebiet nach ökologischen Gesichtspunkten.