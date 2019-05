Neustadt/Weinstraße: 20 Personen prügeln sich vor Disko

Neustadt (Weinstraße).Ein Streit zwischen einem Pärchen in einer Disko in Neustadt ist in der Nacht auf Samstag in einer großen Schlägerei geendet. Wie die Polizei mitteilte, stritten sich ein 27-Jähriger und seine 26-jährige Verlobte gegen 1 Uhr auf der Tanzfläche einer Diskothek in der Turmstraße lautstark. Als Sicherheitsmitarbeiter die beiden baten, das Gebäude zu verlassen, attackierte die 26-jährige Frau die Männer und ohrfeigte sie.

In die Auseinandersetzung mischten sich daraufhin noch weitere Personen ein. Vor der Diskothek kam es dann zu einer unübersichtlichen körperlichen Auseinandersetzung zwischen fünf und 15 Personen. Bei der Schlägerei wurden zwei Sicherheitsmitarbeiter leicht verletzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06321 8540 entgegen.