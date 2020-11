Nicht angeleinter Hund greift anderen Hund an und verletzt Halterin

Schifferstadt.Bei einem Spaziergang mit ihrem Hund ist am Donnerstagnachmittag eine Frau durch einen fremden Hund verletzt worden. Die 59-Jährige war nach Angaben der Polizei mit ihrem Hund im Feld am Riedgraben in Schifferstadt unterwegs, als ihr Vierbeiner von einem fremden, nicht angeleinten Hund angegriffen wurde. Bei dem Versuch, die Tiere voneinander zu trennen, verletzte sich die Frau an der Hand. Der fremde Hundehalter verließ anschließend einfach die Örtlichkeit. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Nummer 06235 4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

