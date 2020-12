„Nicht die Zeit, Regeln zu missachten“

Rhein-Neckar.Silvester ohne Feuerwerk, ohne Anstoßen und ausschließlich in den eigenen vier Wänden – auch wenn es einen völlig anderen Jahreswechsel geben wird, appellieren Bürgermeister, Landräte und Polizei in der Metropolregion an die Menschen, die Einschränkungen hinzunehmen, um den Jahreswechsel 2022 wieder unbeschwerter gestalten zu können.

„Da wir alles dafür tun müssen, dass das

...