„Nightfever“ im Speyerer Dom

Anzeige

Speyer.„Nachtfieber“ im Speyerer Dom: Die Krypta ist am Samstag, 7. April, ab 18 Uhr Ort für Gebet, Musik, Beichten und Gespräche. Mit der Veranstaltung „Nightfever“ bietet das Bistum Speyer vier Stunden lang einen „Abend, bei dem Jesu im Zentrum steht“, erklärt die Referentin des Berufungspastorals, Sandra Petrollo-Shahtout. „Nightfever“ entstand aus einer Initiative, die auf dem Kölner Weltjungendtag 2005 gegründet wurde. Nach der Messe laden Jugendliche Passanten in den Dom ein. Wer helfen will, soll ab 15 Uhr in die Krypta kommen. obit

Info: Weitere Informationen unter www.nightfever-online.de