Nikolaus kommt zu Besuch

Heddesheim.Für winterlich-festliche Stimmung wird am ersten Adventswochenende, von Freitag bis Sonntag, 29. November bis 1. Dezember, der Heddesheimer Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz der Stadt sorgen. Eine große Vielfalt von Kunsthandwerk und weihnachtlichen Dekorationen erwartet die Besucher, ebenso werden allerlei Speisen und Getränke angeboten – vom Weihnachtsgebäck bis zur Wildschwein-Bratwurst, vom Apfelpunsch bis zum heißen Kakao.

Auf der Bühne gibt es an allen drei Tagen musikalische Darbietungen. In der Dorfplatzscheune „Stall“ werden am Samstag und Sonntag Weihnachtsgeschichten für Kinder erzählt (um 16.30/17.30 Uhr), zudem findet jeweils um 18.30 Uhr eine literarisch-musikalische Lesung mit Eva Martin-Schneider statt. Am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr schaut der Nikolaus vorbei. Außerdem wird am Sonntag zwischen 16 und 18.30 Uhr einer weihnachtliche Spielolympiade für Kinder und Jugendliche vor dem Rathaus veranstaltet. Freitags beginnt der Markt um 17 Uhr, samstags und sonntags um 14 Uhr. mav

