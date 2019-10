Nina R. voll schuldfähig

Frankenthal/Ludwigshafen.Eine auffällige Frau, ausgesprochen kindlich, selbstgefällig und egozentrisch – so beschreibt der psychiatrische Sachverständige im Prozess um die Misshandlung eines sieben Wochen alten Säuglings am Frankenthaler Landgericht die angeklagte Mutter Nina R. „Sie erzählt, was ihr gerade in den Sinn kommt, und gerät öfter mal in Erregungszustände“, berichtet der Fachmann am Montag in seinem

...