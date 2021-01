Noch keine Entspannung spürbar

Von einer Entspannung an der Covid-Front sind die großen Krankenhäuser der Region noch ein Stück entfernt.

Der Anstieg an Corona-Erkrankungen nach Weihnachten sei nicht so stark eingetreten wie befürchtet, meldet das Uniklinikum Heidelberg. Besorgniserregend seien nach wie vor die Ausbrüche in Alters- und Pflegeheimen, die die Zahl der Kranken in dieser Altersgruppe stark erhöht hat.

...