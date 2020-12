Noch vor Weihnachten: Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis fordern dreiwöchigen Lockdown

Heidelberg.Auch im Rhein-Neckar-Kreis und im Heidelberger Stadtgebiet sieht alles nach einer Rückkehr zu strengeren Lockdown-Regeln aus. Wenn heute in Stuttgart über die künftige Corona-Strategie beraten wird, liegt den Entscheidern ein inniger Appell aus der Region vor. Stadtspitze, Landrat und Uniklinik-Chef fordert einen dreiwöchigen Lockdown vom 19. Dezember bis 10. Januar.

„Wir können dieser Entwicklung nicht noch 16 Tage lang zusehen“, warnt Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner. „Wir müssen dringend reagieren“, fügt Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, hinzu. Auch das Universitätsklinikum Heidelberg komme an seine Kapazitätsgrenzen, betont Professor Ingo Autenrieth, Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD).

Schulen sollen schließen

Alle drei fordern von Bund und Land einen harten Lockdown noch vor Weihnachten. Ab dem vierten Advents-Wochenende sollten Schulen, öffentliche Einrichtungen und Geschäfte mit Ausnahme von Angeboten des täglichen Bedarfs für drei Wochen schließen, also bis zum Ende der Schulferien am 10. Januar.

Die Spitzen von Stadt, Landkreis und einer der führenden und größten Kliniken Deutschlands schließen sich damit dem Forderungskatalog der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina in vollem Umfang an und gehen mit der Forderung nach Geschäftsschließungen ab dem 19. Dezember noch einen Schritt weiter. „Unsere Kliniken in Stadt und Region sind am Limit“, begründet Würzner seinen dringenden Appell an Bundes- und Landesregierung. „Auch wenn wir in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis noch unter der Sieben-Tage-Inzidenz von 200 sind, werden dennoch die Plätze knapp, auch auf den Intensivstationen.“ Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Kreis auf 187,6 geklettert, in der Stadt liegt sie bei 151,7.

Es kämen gleich mehrere große Probleme zusammen: Jeden Tag suchten zu viele neue Patienten die Krankenhäuser auf. Gleichzeitig könnten weitgehend genesene Patienten nicht in Pflegeheime verlegt werden, „weil viele Häuser aufgrund von Ausbruchsgeschehen sie nicht aufnehmen können“, beschreibt Würzner die Situation. Dazu gebe es vermehrt Infektionen auch bei den Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften: „Es droht eine Überlastung unseres Klinik-Systems. Wir haben heute den 10. Dezember. Wir können dieser Entwicklung nicht noch 16 Tage lang zusehen“, appellierte der Stadtchef „dringend an die Bundes- und Landesregierung, möglichst schnell für drei Wochen in einen harten Lockdown zu gehen“. Würzner hat diese Linie am Mittwochnachmittag im Städtetag mit den Oberbürgermeistern der Großstädte im Land abgestimmt.

Das sei hart, „ohne Zweifel“: „Aber wenn wir uns nicht aktiv für diesen Schritt entscheiden, dann überlassen wir die weitere Entwicklung dem Virus. Damit legen wir das öffentliche Leben für weitaus längere Zeit lahm und sorgen für Situationen in und vor den Krankenhäusern, die niemand erleben möchte.“

„Die Lage ist ernst. Insbesondere der starke Anstieg der Fall- und Opferzahlen zeigt uns, dass wir dringend reagieren müssen“, unterstreicht Landrat Stefan Dallinger die Forderungen: „Nur wenn wir den Einzelhandel und das Schulgeschehen schnellstmöglich herunterfahren, wird es uns gelingen, die Pandemie einzudämmen.“ Weiter stehe und falle die Ausbreitung des Virus mit dem Verhalten der Menschen im privaten Umfeld: „Bitte bleiben Sie zuhause und vermeiden Sie Kontakte, wo es möglich ist.“

„Wenn die Zahl der schwer erkrankten Covid-Patienten, die eine langfristige intensive Behandlung benötigen, weiterhin ansteigt, dann erreichen wir eine kritische Dimension, auch was die Versorgung von Nicht-Covid-Patienten betrifft“, beschreibt Autenrieth: „Der Beitrag jedes Einzelnen muss sein, verantwortungsvoll mit der Pandemie-Situation umzugehen und Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen.“

Heidelberg schritt im Herbst streng der baden-württembergischen Landesverordnung voran und installierte bereits Mitte Oktober eine allgemeine Maskenpflicht in der Fußgängerzone und auf belebten Plätzen. Diese Regelung indes kassierte der Verwaltungsgerichtshof in Karlsruhe keine zwei Wochen später.

8070 Menschen im Kreis und in der Stadt haben inzwischen nachweislich eine Infektion mit dem neuen Coronavirus überstanden und gelten als geheilt – das ist in etwa die Einwohnerzahl Ilvesheims.

