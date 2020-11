Notarzteinsatz – Bahnverkehr zwischen Bensheim und Darmstadt wieder frei

Region.Der Notarzteinsatz am Gleis zwischen Bensheim und Darmstadt am Dienstagnachmittag ist beendet worden. Wie die Bahn am frühen Abend mitteilte, kann der Streckenabschnitt wieder befahren werden. Mit Folgeverzögerungen sollte gerechnet werden. Wegen des Notarzteinsatzes war der Zugverkehr zwischenzeitlich beeinträchtigt gewesen. Fernverkehrszüge warteten die Dauer der Sperrung ab.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.11.2020