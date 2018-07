Notunterkunft Schirikabine

Anzeige

Gut drei Jahre ist es her, dass Rosenlehner nach Gaiberg kam. „Damals war die Gaststätte des Vereins noch in Betrieb und die Pächterin hat mich als Küchenhilfe eingestellt“, berichtet sie. Gleichzeitig erhielt sie die Zusage, mit in der 100 Quadratmeter großen Wirtewohnung leben zu können, die sich im Obergeschoss des Hauses befindet, in dem sie heute noch untergebracht ist. Ende 2016 schloss die Gaststätte und die Wirtin zog fort. Der damalige Vereinsvorstand ließ Rosenlehner aus gutem Willen weiter für 300 Euro Warmmiete, die vom Sozialamt übernommen wurde, in der Wohnung leben. „Die 100 Quadratmeter waren aber viel zu viel für mich. Außerdem funktionierte die Heizung nicht mehr“, erinnert sie sich.

Im Sommer 2017 übernahm Gemeinderat Stephan Weber den Verein, der kurz vor der Pleite stand. „Es gab offene Rechnungen und dringende Reparaturen“, berichtet er. „Für einen Kredit forderten die Banken den Nachweis regelmäßiger Zahlungseingänge. Da die 300 Euro von Rosie kaum die Betriebskosten der Wohnung gedeckt haben, und sie bereits vier Monate ohne Heizung dort wohnte, hatten wir keine andere Wahl, als neue Mieter zu suchen.“ Weber wandte sich an die Gemeinde, „doch niemand fühlte sich zuständig.“

„Frau Rosenlehner war zu diesem Zeitpunkt faktisch nicht obdachlos, nur weil ihr die Kündigung drohte“, sagt Gaibergs Hauptamtsleiter Alexander Wenning auf Anfrage. „Wenn eine Räumungsklage gegen sie erwirkt worden wäre, dann wären wir selbstverständlich für sie zuständig gewesen.“ Weber wurde selbst aktiv und suchte im gesamten Rhein-Neckar-Kreis eine Wohnung. Bei mehr als 100 Anfragen habe es aber nur Absagen gehagelt. „Es ist schwer, für eine Sozialhilfeempfängerin mit Hund eine Wohnung zu finden.“

Senioren packen mit an

Dann kam Weber die Idee mit der Schiedsrichterkabine. Senioren des Vereins richteten die Räume ein. „Da wir keine aktive Herrenmannschaft hatten, blieb die Kabine ohnehin ungenutzt“, erklärt Weber. In der kommenden Spielzeit soll es jedoch eine Spielgemeinschaft geben. „Rosie“ freut sich bereits auf die Gesellschaft der Schiris. „Dann habe ich hier etwas Trubel um mich. Das stört mich gar nicht“, sagt sie und lacht.

Mittlerweile hat sie ihre Rolle als gute Seele und Platzwart des Vereins voll angenommen: „Wenn Jugendliche hier Unfug machen, dann sehe ich das sofort.“ Doch eigentlich freut sie sich, wenn die Kinder zum Fußballspielen kommen. „Dann kann ich gucken“. Ansonsten besteht ihr Tagesablauf aus lesen und stricken. Bei gutem Wetter sitzt sie immer auf der „Terrasse“ vor ihrer Kabine, bei schlechtem sieht sie drinnen fern.

Im Grunde ist die 63-Jährige zufrieden, die Geschichte hat sich letztlich zum Guten gewendet. „Da ich nicht mehr gut gehen kann und es auch an der Lunge habe, bin ich froh über die Erdgeschosslage“, erklärt sie. „Ich würde mir nur noch ein weiteres Fenster wünschen.“ Negativ ist sie in all der Zeit nicht geworden. „Was soll ich jammern, es bringt doch nichts“, sagt sie und blickt verträumt dem Chihuahua hinterher. „Nicht wahr, Charly?!“

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.07.2018