NS-Zeit emotionaler vermitteln

Landau/Neustadt.Die Selbstvergleiche von „Querdenken“-Rednern mit dem NS-Opfer Anne Frank und der Widerstandskämpferin Sophie Scholl haben vielfach für Empörung gesorgt. „Unerträglich“ nennt der Beauftragte der Evangelischen Kirche der Pfalz für Gedenkstättenarbeit, Eberhard Dittus (oberes Bild), solche Vergleiche, „erschreckend“ sind sie für Matthias Bahr, Professor für Katholische Religionspädagogik am Campus Landau der Uni Koblenz-Landau. Auf die Frage, wie Geschichte vermittelt werden soll, um Jugendlichen den Geist der NS-Zeit verständlicher zu machen, haben beide konkrete Vorschläge.

Bahr, der auch wissenschaftlicher Leiter des Projekts Menschenrechtsbildung am Landauer Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften ist, plädiert für eine fächerübergreifende Behandlung des Themas, aus verschiedenen Blickwinkeln und am besten über mehrere Wochen hinweg. Es sei „zu kurz gesprungen“, wenn man die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit nur dem Geschichtsunterricht übertrage. Das Thema sei „derartig gewalttätig“, dass man sich auch nach über 80 Jahren noch frage, warum Menschen so hätten handeln und sich Prozesse politisch so hätten etablieren können. „Dass jetzt nur ein Fach diese Antwort gibt, das, glaube ich, geht nicht.“

Anne Frank starb im KZ

Die Frage, wie es zu einem solchen „Abbruch an Zivilisation und Humanität“ habe kommen können, „einzuordnen in einen Zyklus von anderen Themen wie Mittelalter, französische Revolution, Industrialisierung“ werde „dem Thema nicht gerecht“, so Bahr. „Da sind, glaube ich, andere Fächer auch gefordert.“ Im Deutschunterricht könnten zum Beispiel die Tagebücher von Anne Frank und Viktor Klemperer behandelt werden, in Religion und Ethik müsse beim Thema Judentum auch über den Holocaust gesprochen werden. Auch die an Gedenktagen oft zu hörende Forderung „Nie wieder!“ könne hier Thema sein. Bahr sprach sich auch dafür aus, die fächerübergreifende Behandlung des Themas in Lehrplänen zu verankern, damit sie nicht mehr „ins Belieben“ einzelner gestellt sei.

Bei einer „Querdenken“-Kundgebung in Hannover hatte eine Rednerin – „Jana aus Kassel“ – kürzlich gesagt, sie „fühle sich wie Sophie Scholl, da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin“. Sophie Scholl war 21-jährig vom NS-Regime hingerichtet worden, weil sie zum Widerstand aufgerufen hatte.

Bei einer „Querdenkenden“-Kundgebung in Karlsruhe hatte eine Elfjährige vor einigen Wochen gesagt, sie habe ihren Geburtstag mit Gästen leise gefeiert, um nicht von Nachbarn verpetzt zu werden. Es sei „wie bei Anne Frank im Hinterhaus“ gewesen. Die Jüdin Anne Frank wurde im Versteck entdeckt und starb im KZ. Mit der Demokratie und dem Rechtsstaat lebe man heute in völlig anderen Verhältnissen als zur NS-Zeit, sagte Bahr.

Schüler: „Wir werden zugedröhnt“

Er frage sich aber, ob das im Geschichtsunterricht immer deutlich werde. „Ich weiß, dass in Schulen die „Gleichschaltung“ behandelt wird, aber was heißt das dann? Ist dem Einzelnen bewusst, in welchem System die Menschen damals leben mussten und wie prekär eigentlich die Verhältnisse gewesen sind, wenn es darum ging, sein eigenes Recht einzufordern? Es war ja nicht gegeben.“

Er frage sich, ob diese Bedeutung immer im Blick sei, „so dass man überhaupt ein Verständnis dafür bekommen kann, in welcher Auslieferungssituation Menschen gewesen sind, die sich damals gegen das Regime gestellt haben“.Bahr sprach sich auch für Gedenkstättenbesuche von Schülern aus, sie seien aber nur sinnvoll, wenn sie „vertieft“ erfolgten.

Dittus, der auch Vorsitzender der Gedenkstätte für NS-Opfer Neustadt/Weinstraße ist, sprach sich dafür aus, die schulische Behandlung des Themas mit dem Besuch einer Gedenkstätte und dort mit dem Engagement bei Gedenkveranstaltungen zu verknüpfen.

Immer wieder höre er Klagen von Schülern, die Zeit sei in mehreren Fächern Thema, sie würden „zugedröhnt“. Sein Konzept sei, Gedenkveranstaltungen fast nur mit Schülern zu gestalten, die dann zum Beispiel Texte rezitierten oder Musik machten. Sie müssten emotional eingebunden werden.

„Es darf nicht nur über den Kopf gehen“, sagte Dittus. „Das ist meines Erachtens der einzige Weg, um das sinnvoll zu betreiben, dass dann am Schluss auch was hängenbleibt.“

