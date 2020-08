Nur noch vier Infizierte

Sinsheim.Im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch in einer rumänisch-christlichen Glaubensgemeinde in Sinsheim gibt das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises leichte Entwarnung. Laut Mitteilung vom Mittwoch ist die Zahl der noch aktiven SARS-CoV-2-Infektionen im Kreis von 20 auf vier gesunken. Wie berichtet, waren bei einer Flächentestung am Dienstag vergangener Woche 40 Corona-Fälle bei der religiösen Organisation bekannt geworden. Davon haben 20 ihren Wohnsitz im Rhein-Neckar-Kreis, die meisten in Sinsheim.

„Alle Kontaktpersonen sind inzwischen ermittelt und befinden sich in Quarantäne“, teilt das Landratsamt mit. Das Gesundheitsamt habe alle geplanten Testungen im Zuständigkeitsbereich durchgeführt. „Maßnahmen, die die Gesamtbevölkerung betreffen – etwa ein lokaler Lockdown – sind weiterhin nicht zu befürchten“, sagt Gesundheitsdezernentin Doreen Kuss. „Wir bleiben bei unserer Einschätzung, dass es sich um ein begrenztes Infektionsgeschehen im Zusammenhang mit der rumänisch-christlichen Gemeinde handelt“, sagt Kuss. Anhaltspunkte für ein darüber hinausgehendes Infektionsgeschehen in Sinsheim oder umliegenden Gemeinden gebe es derzeit nicht.

Bei der Flächentestung waren 105 Gemeindemitglieder abgestrichen worden. Die Infizierten kamen auch aus den Landkreisen Heilbronn und Karlsruhe. Zurückzuführen ist der Ausbruch aller Voraussicht nach auf Besuche einer rumänisch-christlichen Gemeinde in Pforzheim. jei

