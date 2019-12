Nußloch: Autofahrerin fährt in Schaufenster von Supermarkt

Nußloch.Ein spektakulärer Unfall hat sich am Freitagmittag in Nußloch ereignet. Nach ersten Informationen eines Mitarbeiters vor Ort fuhr eine Frau mit ihrem Kleinwagen in ein Schaufenster eines Einkaufmarktes in der Massengasse. Ein Kunde, eine Kassiererin und eine weitere Person sollen verletzt worden sein. Ein massiver Fahrradständer vor dem Schaufenster hat offenbar Schlimmeres verhindert, wie auf Bildern des Unfallortes zu erkennen ist. Näheres ist nicht bekannt.