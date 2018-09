Nußloch: Haus nach Brand unbewohnbar – zwei tote Hunde

Nußloch.Ein Brand hat am Sonntagnachmittag in einem Einfamilienhaus in Nußloch einen Schaden in Höhe von rund 250.000 Euro angerichtet und das Haus unbewohnbar gemacht. Außerdem starben bei dem Vorfall zwei Hunde, die zum Zeitpunkt des Brandes alleine in dem Haus waren. Menschen wurden nicht verletzt. Das bestätigte die Polizei am Abend auf Nachfrage.

Demnach war es gegen 17 Uhr aus bislang unbekannten Gründen zu dem Feuer gekommen. „Der Brand ist vermutlich im Erdgeschoss ausgebrochen“, so ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr benötigte etwa eine halbe Stunde, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Nach insgesamt einer Stunde war der Brand dann gelöscht. Die Bewohner waren nach Angaben der Polizei während des Feuers nicht zu Hause.

Brandermittler haben die weiteren Untersuchungen übernommen.