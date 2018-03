Anzeige

Nußloch.Zwei Männer haben am Sonntagmorgen auf der B 3 bei Nußloch einen Taxifahrer überfallen. Wie die Polizei mitteilte, sammelte der 28-jährige Fahrer die beiden Männer in der Heidelberger Straße in Wiesloch ein. Auf der B 3 hielt er auf Höhe der Ausfahrt Nußloch/Walldorf auf dem Standstreifen unterhalb der Brücke an, da einer der Männer andeutete, sich übergeben zu müssen. Daraufhin verließ der Beifahrer das Taxi. Der Täter auf der Rückbank packte den 28-Jährigen von hinten, hielt ihm „einen metallischen Gegenstand“ an den Hals und forderte Bargeld. Der 28-Jährige übergab mehrere hundert Euro. Anschließend flüchteten die beiden Männer zu Fuß in Richtung Wiesloch.

Die beiden Täter sollen eine sehr dunkle Hautfarbe gehabt haben. Der erste Verdächtige war etwa 20 bis 30 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß. Er hatte etwa fünf Zentimeter lange Haare, die an den Seiten etwa kürzer geschnitten waren. Bekleidet war er mit einer dunklen, dicken Jacke und einer dunklen Jeans.

Zeugen gesucht Die Kriminalpolizei bitte die Bevölkerung bei der Beantwortung folgender Fragen um Hilfe: Wer hat den Zustieg der Personen in Wiesloch in der Heidelberger Straße im Bereich "Pavillion" Wiesloch beobachtet? Wer hat am Tatort auf der B 3 verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zu den tatverdächtigen Personen machen? Zeugen werden gebeten, sich unter 0621 / 174 4444 zu melden.

Der zweite Mann soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte eine schlanke Statur und kurze, schwarze Haare. Er trug eine dicke, blaue Winterjacke mit glänzendem Stoff und dunkle Jeans.