OB Seiler im Vorstand

Rhein-Neckar.Die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler wird die Stadt künftig als Vorstandsmitglied im Verein Sportregion Rhein-Neckar vertreten. Das hat die Stadt jetzt mitgeteilt. Seit mehr als 15 Jahren sieht der Verein seine Aufgabe in der Bündelung von Kräften in Sportvereinen und –verbänden, Kommunen, Wirtschaft und Wissenschaft in einem länderübergreifenden Netzwerk. Die Vorstandswahl fand erstmals im Umlaufverfahren statt. Der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner steht dem Verein Sportregion Rhein-Neckar vor und hatte seine Speyerer Kollegin persönlich um eine Mitarbeit im Vorstand gebeten. Einer Bitte, der Seiler nach eigener Aussage „sehr gerne nachkam“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.07.2020