OB Stefanie Seiler ins Amt eingeführt

Speyer.Der Wechsel an der Spitze der Stadtverwaltung ist vollzogen: Stefanie Seiler (35) ist in einer Sondersitzung des Stadtrats in ihr Amt als Speyerer Oberbürgermeisterin eingeführt worden, das sie am 2. Januar antritt. Die SPD-Politikerin hatte sich im Juni mit 52,4 Prozent der Stimmen gegen Amtsinhaber Hansjörg Eger durchgesetzt und ist die erste Frau an der Stadtspitze.

Eger (54), der seiner Nachfolgerin den Amtseid abnahm, zog eine positive Bilanz, verwies aber auch auf Probleme bei der Finanzierung der Selbstverwaltung. Stefanie Seiler nannte Bürgerbeteiligung und Transparenz als Ziele und Mittel ihres politischen Wirkens, mit dem sie die Lebensqualität erhalten und verbessern will. müm (Bild: Seiler)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018