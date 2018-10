Obduktion: Ergebnisse erwartet

Ein Feuerwehrmann geht an dem Haus in Kirchheim vorbei. © Venus

Kirchheim.Nach dem Familiendrama mit zwei Toten und zwei schwer verletzten Polizeibeamten in Kirchheim an der Weinstraße erhoffen sich die Ermittler von der Obduktion neue Ansätze. Wie die Polizei mitteilte, werden die Ergebnisse der rechtsmedizinschen Untersuchung Anfang dieser Woche erwartet. Davon erhoffen sich die Ermittler weitere Aufklärung darüber, was sich am Freitagmorgen in dem Haus in der Weinstraße Nord in Kirchheim zugetragen hat.

Wie berichtet, soll ein 25-Jähriger seine 56 Jahre alte Mutter mit einer Schere angegriffen und getötet haben. Die alarmierten Beamten seien ebenfalls attackiert worden und hatten dann auf den Mann geschossen. Er starb durch Polizeikugeln.

Betreuung für Beamten

„Wenn Polizisten im Dienst einen Menschen töten, hat das Folgen“, betont der Landessprecher der Gewerkschaft der Polizei, Ernst Scharbach. Einen Menschen zu töten, auch in Notwehr, sei schrecklich und lasse die Polizisten nie ganz los. Deshalb gebe es ein Kriseninterventionsteam, das den betroffenen Beamten am Tatort oder auch im Krankenhaus Hilfe anbietet. Es kümmere sich auch um die betroffenen Kollegen ebenso wie um die anderen Polizisten in der Schicht. „Wenn man da hinfährt und ein Blutbad vorfindet, das schockt doch sehr“, sagt Scharbach. Auch die Angehörigen würden betreut. dpa

