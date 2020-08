Odenwälder Bankraub bei ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“

Der Täter trug eine Kappe und eine schwarze Adidas-Jacke. © Polizei

Wald-Michelbach.Ein Maskierter stürmt am 9. Juli 2019 eine Bank im Wald-Michelbacher Ortsteil Affolterbach. Bewaffnet mit einer Pistole erbeutet er mehrere Tausend Euro und entkommt unerkannt. Trotz intensiver Fahndung kann der Täter nicht ausfindig gemacht werden. Um neue Hinweise zu erlangen, wenden sich die Ermittler nun an eine breite Öffentlichkeit. Am Mittwoch, 12. August, ab 20.15 Uhr wird der Fall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY . . . ungelöst“ behandelt.

Die Tat ereignet sich damals an einem Dienstagnachmittag kurz vor 17 Uhr. Nur zwei Angestellte befinden sich in der Bank. Da es keinen Tresor gibt, muss einer der Mitarbeiter vier Mal Geld aus einem Automaten ziehen. Danach schließt der etwa 50 bis 60 Jahre alte Täter die Angestellten in ein Büro ein und droht mit einer Granate. Einen Kunden, der die Filiale betritt, zwingt der Maskierte ebenfalls in das Büro. Nachdem er geflohen ist, verfolgen ihn ein Mitarbeiter und der Kunde, verlieren aber seine Spur. Auch der Einsatz von Spürhunden und einem Hubschrauber bringt nichts. jei

