Odenwald für Wölfe ein „Schlaraffenland“

Mudau.„GW1832m“ ist ein ganz besonderes Exemplar. Denn der Wolfsrüde wanderte nicht von Norden her in den Odenwald ein wie seine Kollegen, sondern gehört zur sogenannten Alpen-Population, die südlich des Hochgebirges in Italien heimisch ist. Im Mittelgebirge gefällt es ihm scheinbar gut. Seit August „offiziell“ genetisch nachgewiesen, gab es bereits seit Juni permanent Wolfssichtungen in der Gegend

...