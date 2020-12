Odenwald-Tipianer fühlt sich behandelt „wie der Staatsfeind Nummer 1“

Hammelbach.Tyrannisiert und auf die Straße gesetzt: Marc Freukes, der Odenwald-Tipianer, fühlt sich ungerecht behandelt. Nach sieben Jahren im Wald wohnt der 46-Jährige mittlerweile in einem Bauwagen auf 7,5 Quadratmetern Fläche. Aufgrund einer Anzeige musste er, wie mehrfach berichtet, seine 18 Quadratmeter große Jurte bis Ende Oktober abbauen.

Einen neuen Standort für seine Behausung hat Freukes noch nicht gefunden. Ins Auge gefasst hat er – statt dem abgesprochenen Gelände im Bergtierpark in Fürth – ein Grundstück in einem Litzelbacher Steinbruch. Dieser wird gerade touristisch erschlossen, der Bebauungsplan ist rechtskräftig. „Er würde unserer Meinung nach eine Jurte zulassen“, sagt Grasellenbachs Bürgermeister Markus Röth.

Eine Jurte könne sozusagen als Veranschaulichungsobjekt für Marc Freukes’ Lebensweise dienen. Das sei laut Röth aber nur möglich, wenn der Odenwald-Tipianer dort nicht wohnt oder geschweige denn übernachtet. Röth und Freukes haben zwischenzeitlich an einem Entwurf gearbeitet, damit die Jurte im Steinbruch aufgestellt werden kann.

„Dieser liegt der Kommunalaufsicht seit der vergangenen Woche vor“, so Röth. „Wir hoffen, dass die rechtliche Einschätzung des Landratsamtes noch in diesem Jahr erfolgt“, sagt Röth. Daran glaubt der Odenwald-Tipianer nicht so recht. Deswegen hat er einen 17-seitigen Brief aufgesetzt. Die Zwangsräumung vom 20. August vergleicht er dort mit der Vertreibung und Umsiedlung der Ureinwohner Amerikas. Die Vorgehensweise des Amts begründet Freukes damit, dass mit allen Mitteln versucht werde, „eine freie, günstige und nachhaltige Lebensweise zu verhindern. Man könnte den Eindruck bekommen, ich wäre zum Staatsfeind Nummer 1 mutiert“. Seine Zukunft sei nun gefährdet, während er vor wenigen Monaten ein sicheres Zuhause gehabt habe. Ob die Jurte überhaupt im Steinbruch für Übernachtungen stehen darf, ist unsicher.

Auch seine aktuelle Behausung empfindet er als suboptimal. „Ich muss auf Strom verzichten, da die Installation einer Solaranlage wieder zu einer Anzeige führen könnte. Schließlich ist auch das Bewohnen eines Bauwagens illegal“, ist ihm bewusst. Er fühlt sich behandelt wie ein Schwerverbrecher. „Hat die Welt nicht schon schlimmeren Terror erlebt, als der, der von einem Mann ausgeht, der auf Hartz IV verzichtet und friedlich auf 18 Quadratmetern im Wald lebt?“, fragt er. Er verschwende keine Ressourcen und tue niemandem etwas. Dafür sei er seiner Lebensqualität beraubt worden und habe psychischen Stress erlebt.

Nun erwartet er neben der Rückerstattung der Zwangsgelder eine Zuweisung auf ein Grundstück von 100 Quadratmetern bis spätestens Ende Februar, das im Umkreis von höchstens vier Kilometern von Hammelbach liegt. Auf dem Grundstück möchte er in seiner Jurte sowohl wohnen „als auch in Frieden arbeiten“.