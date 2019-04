Oelbermann verstorben

Dudenhofen.Nach schwerer Krankheit ist in der Nacht auf Donnerstag der Landtagsabgeordnete Reinhard Oelbermann im pfälzischen Dudenhofen verstorben. Bestätigt hat das der Vorsitzende des CDU-Kreisverbands Speyer, Michael Wagner. Oelbermann wurde 63 Jahre alt. Der Unternehmer, der in der Domstadt eine von insgesamt vier Buchhandlungen betreibt, wurde im Jahr 2016 in den rheinland-pfälzischen Landtag gewählt und vertrat den Wahlkreis 38. Michael Wagner zeigte sich gestern erschüttert über die Nachricht und pries Oelbermann als einen Mann, „der die Dinge so sagen konnte, wie sie sind“. CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner schrieb: „Der Tod von Reinhard Oelbermann erfüllt die CDU Rheinland-Pfalz, die Landespolitik und auch mich persönlich mit tiefer Trauer – wir verlieren einen Freund.“

Oelbermann war bis zuletzt Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbank Kur- und Rheinpfalz. Nebenbei züchtete er Rinder. Um ihn trauern besonders seine Ehefrau, seine vier Kinder und die Enkelkinder. sal

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019