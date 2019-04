Österliche Rundgänge

Speyer.Gleich dreimal lädt der Nachtwächter von Speyer in den kommenden Tagen dazu ein, sich auf die an Brauchtum und Traditionen reiche Osterzeit einzustimmen: So findet am Donnerstag, 18. April, ein Rundgang unter dem Titel „Eierspeis und Kreuterley“ statt. Am Freitag, 19. April, folgt der Vollmondgang zu „Kirchen, Klöster, Pilgerstätten“ und am Samstag, 20. April, die „Geheimnisvolle Osternacht“. Alle Rundgänge beginnen um 19 Uhr am Georgsbrunnen vor der „Münze“ in der Maximilianstraße.

Die „Geheimnisvolle Osternacht“ endet am Dom mit dem Entzünden des Osterfeuers – ein Teil der österlichen Dom-Liturgie. Weitere Infos unter nachtwaechterey.de. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019