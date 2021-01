Ofenloch nun Direktor

Heppenheim.Eine personelle Veränderung gibt es an der Spitze des Kreiskrankenhauses Bergstraße: Dr. Andreas Ofenloch ist nach Mitteilung des Unternehmens neuer Leitender Ärztlicher Direktor des zum Heidelberger Uniklinikum gehörenden Krankenhauses in Heppenheim. In der dreiköpfigen Klinikleitung vertritt der 47-Jährige in den kommenden drei Jahren die Ärzteschaft und steht für die medizinischen Belange im Management der Einrichtung. Wie Pflegedienstleiter Rayk Oemus arbeitet Ofenloch damit an der Seite von Geschäftsführer Daniel Frische. Er ist Chefarzt der Gefäßchirurgie und Endovaskulären Chirurgie. Als Ärztlicher Direktor löst er Armin Kalenka ab, der nach Österreich gewechselt ist. sal

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.01.2021