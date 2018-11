Oftersheim: Feuerwehr rettet Hausbewohner über Drehleiter

Oftersheim.In einem Mehrfamilienhaus in Oftersheim ist es am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 11.15 Uhr über das Feuer informiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus der Wohnung im dritten Obergeschoss des Hauses in der Albert-Schweitzer-Straße. Mehrere Personen mussten über eine Drehleiter aus dem Haus gerettet werden. Gegen 12 Uhr war das Feuer gelöscht.

Ob einzelne Personen durch den Rauch verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Während des Einsatzes der Rettungskräfte war die Straße komplett gesperrt, auf der in der Nähe vorbeiführenden B 291 kam es durch den Rauch zu leichten Sichtbehinderungen. Die Polizei hat die Brandursachenermittlungen aufgenommen.