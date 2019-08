Ohne Hose aggressiv

Limburgerhof.Ein einziger Festbesucher hat die Bilanz der Polizei am ersten Abend des Straßenfestes in Limburgerhof getrübt. Ein 36-jähriger Ludwigshafener hatte derart viel Alkohol getrunken, dass er nach mehrmaligen Ermahnungen in Gewahrsam genommen werden musste. Wie die Polizei mitteilte, startete die Misere mit dem Umstand, dass man dem Mann an einem Bierstand kein Getränk mehr geben wollte. Im Verlauf der Diskussion mit den Beamten zog sich der 36-Jährige mehrmals die Hose herunter und wollte einem Polizisten einen Finger ins Auge stecken. Dem gleichen Beamten griff er offenbar heftig in den Genitalbereich. Dagegen wehrte sich die uniformierten Kräfte mit „gezielten Schlägen ins Gesicht“. Als man dem Mann Blut entnehmen wollte, wehrte er sich so heftig, dass ein Polizist mit der Nadel gestochen wurde. Er begab sich daraufhin zur Infektionsprophylaxe ins Krankenhaus. Der Beschuldigte wurde am Freitag wieder auf freien Fuß gesetzt. sal

