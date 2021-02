Ohne Maske in die Stadt

Worms.Wegen gesunkener Corona-Fallzahlen wird die Stadt Worms die am Sonntag auslaufende Allgemeinverfügung nicht verlängern. „Ab Montagabend gilt keine nächtliche Ausgangssperre mehr in Worms“, teilte Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) am Freitag mit. Auch die Maskenpflicht in der Fußgängerzone falle weg. „Ich bin sehr froh, dass wir den Bürgern nun wenigstens wieder ein paar mehr Freiheiten ermöglichen können“, betonte Kessel.

Nach einem sprunghaften Anstieg des Inzidenzwertes zu Jahresbeginn auf mehr als 300 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen hatte Worms zusätzlich zu den Corona-Maßnahmen des Landes eine Allgemeinverfügung erlassen, um die Situation in den Griff zu bekommen. Am Donnerstag lag der Wert in Worms dann bei 58,7. lrs

In der Wormser Innenstadt herrschte seit Januar strenge Maskenpflicht. © Zinke

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.02.2021