Ohrfeige für nackten Typ

Seckenheim.Am frühen Samstagmorgen war eine Zeitungsausträgerin im Stadtteil Seckenheim mit einem Exhibitionisten konfrontiert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte die Frau gerade in der Hauptstraße eine Zeitung zugestellt, als im Innenhof eines Anwesens plötzlich ein Mann hinter ihr stand und an seinem Penis herumspielte. Zunächst habe sich die Frau nicht um den Mann gekümmert. Dieser sei ihr jedoch bis zur Maxauer Straße gefolgt und habe sie plötzlich umarmt.

Daraufhin habe die 65-jährige Frau ihm eine Ohrfeige verpasst und ihn so in die Flucht geschlagen. Dann verständigte sie die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete. Im Rucksack des Täters, der er auf der Flucht zurückließ, entdeckten die Beamten Hinweise auf einen 36-jährigen Marokkaner, der in Heidelberg wohnt. Er wurde festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt und wieder auf freien Fuß gesetzt. sal

