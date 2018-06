Oldtimer-Fahrt im Jubiläumsjahr

Bad Dürkheim.Die Zahl "62" hat für die nächste "Vorderpfalz-Classic" für Oldtimer-Fahrzeuge des AMC Ludwigshafen am 31. März 2012 fast schon magische Bedeutung. Die Rallye soll an die erste Vorderpfalz-Wertungsfahrt im Jahr 1962 erinnern und ist für exakt 62 Fahrzeuge ausgeschrieben - Meldeschluss ist am 6. 2.2012. Start und Ziel werden sich am Dürkheimer Riesenfass befinden, weshalb sich die

...

Sie sehen 62% der insgesamt 626 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.10.2011