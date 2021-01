Online-Diskussion: Kirchen und Gesellschaft

Mannheim.Am Sonntag, 17. Januar, ab 17 Uhr stellen sich die Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (Grüne) und der katholische Hochschulseelsorger für Mannheim, Marius Fletschinger, bei einer Online-Diskussion die Frage „Braucht Gesellschaft Kirche?“. In der Öffentlichkeit würden die kritischen Stimmen in Bezug auf die Kirche immer lauter, heißt es in der Einladung, mehr als eine halbe Million Menschen seien in Deutschland im vergangenen Jahr aus den beiden Großkirchen ausgetreten. Dennoch binden kirchliche Gemeinschaften so viele Menschen wie keine andere Gruppierung der Gesellschaft. Unter www.facebook.com/elkezimmer.mdl können Interessierte zuhören und über die Kommentar-Funktion mitdiskutieren.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 17.01.2021