Online durch Hambacher Schloss

Neustadt.Seit gestern können Internetnutzer auf eine virtuelle Tour durch das Hambacher Schloss gehen und der sogenannten Wiege der Demokratie einen Besuch abstatten, ohne direkt vor Ort zu sein. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat das Projekt von Google Arts & Culture vorgestellt. 360-Grad-Aufnahmen, Fotos und Videos der Ausstellung sowie Erklärungen machen die Geschichte des Schlosses anschaulich. Damit stehe das Hambacher Schloss in einer Reihe mit der Elbphilharmonie, dem Museum of Modern Arts in New York oder dem Louvre, sagte Dreyer. „Das Hambacher Schloss verkörpert als Erinnerungsort des Hambacher Festes von 1832 das Streben nach Demokratie und den europäischen Gedanken auf einzigartige Weise“ unterstrich die Ministerpräsidentin. Google Arts & Culture wurde 2011 als nicht-kommerzielle Plattform geschaffen, um einen breiten Zugang zum kulturellen Erbe online zu ermöglichen. sal

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018