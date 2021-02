Online-Theaterworkshop für Kinder

Heidelberg.Wie klingt Freiheit und was bedeutet sie mir? Diese Fragen stellt ein Online-Workshop des Heidelberger Theaters für Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren. „Theaterlabor. test:Freiheit“ ist er überschrieben und wird am Dienstag, 16. Februar, und Freitag, 19. Februar, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr via „Zoom“ angeboten. Der Teilnahmebeitrag beträgt fünf Euro. Anmeldung bis 8. Februar 2021 unter jungestheater@heidelberg.de.

