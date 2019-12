Original-Manuskript zum ersten Mal ausgesellt

Speyer. Aus einer unscheinbaren schwarzen Einkaufstasche zieht Michael Gordon einen lilafarbenen Karton und nimmt ein dickes Bündel heraus, das ein wenig an Druckerpapier erinnert. Vorsichtig zerschnippelt der Sohn und Agent des Bestseller-Autors Noah Gordon die Verpackungsfolie und sagt schmunzelnd. „Entschuldigt bitte, dass es so lange dauert, aber so haben wir es damals vom Verlag zurückbekommen.“ Nachdem Gordon auch noch eine Schicht braunes Packpapier entfernt hat, hält er einen mächtigen Stapel mit dicht beschriebenen Seiten in den Händen. „Das ist das Original“, sagt er und legt das Manuskript von „The Physician“ - wie der Bestsellerroman „Der Medicus“ eigentlich heißt - in eine Vitrine. Die kostbaren Aufzeichnungen werden im Rahmen der neuen Ausstellung „Medicus - Die Macht des Wissens“ bis Juni im Historischen Museum der Pfalz in Speyer zu sehen sein.

An der Schreibmaschine begonnen

„Mein Vater ist sehr stolz, dass sein Medicus-Manuskript zum ersten Mal ausgestellt wird“, erzählt der Amerikaner gut gelaunt. Es sei ihm eine Ehre gewesen, die Niederschrift des berühmten Romans persönlich in die Pfalz zu bringen. Begonnen habe sein Vater das Werk, das sich allein in der deutschen Übersetzung zehn Millionen Mal verkauft hat, auf einer Schreibmaschine. So prägen die ersten Kapitel zahlreiche Texteinzüge und manche Buchstaben sind von einem kräftigen Anschlag tiefschwarz, während andere schwach erscheinen. „Er hat vier Jahre daran geschrieben und ist nach etwa der Hälfte auf den Computer umgestiegen“, verrät Michael Gordon. Die handschriftlichen Anmerkungen stammten teilweise von seinem Vater, teilweise vom Lektor. „Wir hätten in den 80er Jahren, als der Medicus entstanden ist, niemals gedacht, dass dieses Buch so viele Menschen erreichen würde. Mein Dad ist sehr stolz, dass so viele seine Geschichte gelesen haben.“

Noah Gordon ist heute 93 Jahre alt, erfreue sich bester Gesundheit und lebe mit seiner Frau Lorraine in einer Anlage für betreutes Wohnen in der Nähe von Boston. Im Mittelpunkt des Senioren-Campus liege ein wunderschöne Bibliothek, die beide aufgebaut haben und heute noch ein wenig mit betreuen. „Außerdem lesen sie viel und leihen sich jede Woche etwas Neues aus.“ Im Oktober sei er mit seiner Frau in die USA geflogen, um den 90. Geburtstag der Mutter zu feiern. „Mein Vater hat auch ein neues Projekt begonnen und will sehen, wie gut er damit vorankommt“, plaudert Gordon.

Massenhaft Material

Derweil arrangiert Kurator Sebastian Zanke die Medicus-Seiten in der Glasvitrine und versucht mit einem Techniker, die richtige Einstellung für den Lichtstrahler zu finden. „Bis jetzt war das Manuskript auf dem Speicher deponiert. Mein Vater hat so viel Material von Zeitungsausschnitten über Buchcover, Plakate, Drucke, Scripte und Zeichnungen, damit könnte man fast ein eigenes Museum füllen. Da alles einen kulturellen Wert hat, werfen wir nichts weg, auch wenn ich manchmal nur damit beschäftigt bin, einen neuen Platz zum Lagern zu suchen.“

Michael Gordon erinnert sich gut daran, als mit „The Rabbi“ 1965 das erste Buch seines Vaters veröffentlicht wurde. „Damals war ich fünf und ich weiß, wie plötzlich Fotografen und Kamerateams zu uns kamen.“ Als Kind hätten er und seine beiden Geschwister aber nie leise sein müssen, damit ihr Vater schreiben konnte. „Im Gegenteil, er hat sich ein Büro gemietet, um uns nicht zu stören. Und er hat seinen Arbeitstag unserem Stundenplan angepasst. Wenn wir morgens in der Schule waren, hat er geschrieben und nachmittags haben wir zusammen gespielt. Das war sehr schön.“

Eigentlich hätte Noah Gordon selbst Medizin studieren sollen, „aber weil er als Kind viel gelesen hat, wollte er lieber ein Geschichtenerzähler werden und hat sich an der Fakultät für Journalismus eingeschrieben. Allerdings hat er als Reporter und Autor sehr oft medizinische Themen aufgegriffen, weil sie ihn fasziniert haben.“ Nicht umsonst sei der Medicus sein „Baby“.

Im warmen Licht der Museumsstrahler ruhen die Manuskriptseiten nun gleich neben dem Eingang. Direkt gegenüber steht der Bader-Wagen wie er im Roman beschrieben ist. „Der ist unglaublich toll geworden“, findet Michael Gordon. Nach der Eröffnung der Ausstellung am Sonntag will er noch ein wenig in Speyer bleiben, ehe er nach Barcelona zurückfliegt, wo er mit seiner Frau lebt. „Ich habe sie auf einer Lese-Reise mit meinem Vater in Spanien kennengelernt. Der Medicus hat unser Leben eben in vieler Hinsicht verändert, verrät er augenzwinkernd.

Fotostrecke unter morgenweb.de/region

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 08.12.2019