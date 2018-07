Ozonwerte überschritten

Anzeige

Ludwigshafen.Das Landesamt für Umwelt warnt vor hohen Ozonwerten in Ludwigshafen. Gestern wurde im Stadtteil Oppau ein Wert von 187 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft gemessen, die Informationsschwelle liegt bei 180. Menschen, die anfällig für Ozon seien, sollten körperliche Anstrengungen im Freien vermeiden. Ozon reize die Atemwege und könne die Lungenfunktion beeinträchtigen. In Mannheim wurde die Schwelle ebenfalls überschritten. In Sandhofen zeigte das Messgerät 192 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft an. lrs/red