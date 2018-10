Packende Literatur mit Kulinarik

Neustadt.Spannung und wohlige Schauer verspricht das elfte Pfälzer Krimi-Wochenende vom 1. bis 4. November an der Deutschen Weinstraße: Neun Autoren lesen bei 14 Veranstaltungen an zwölf Orten aus ihren Werken, präsentieren sich in Frage- und Antwortrunden und bei Signierstunden. Begleitet werden die gruseligen Lesungen jeweils von kulinarischen Leckereien und Pfälzer Weinen und Sekten.

Gleich dreimal gibt der Kölner Jörg Böhm den Blick frei in seine literarischen Schöpfungen: Am 1. November, 17.30 Uhr, im Weingut Mathis in Klingenmünster, am 2. November, 18.30 Uhr, im Bestattungsinstitut Reber in Landau und am 3. November, 17.30 Uhr, im Weingut Via Eberle in Grünstadt – jeweils mit Frage- und Antwortrunde sowie Signierstunde. Harald Schneider (Schifferstadt) ist am 2. November, 18 Uhr, im Dürkheimer Weingut Hauer zu Gast, dazu gibt es ein pfälzisches Drei-Gänge-Menü.

Jeweils zweimal stellen sich der Karlsruher Wolfgang Burger und der Battenberger Markus Guthmann vor: Burger am 2. und 3. November, jeweils 18 Uhr, im Weingut Neuspergerhof in Rohrbach bei Landau, Guthmann am 2. November, 19 Uhr, in der Sektkellerei Schreier & Kohn in Großkarlbach und am 3. November, 19 Uhr, im Weingut Schenk-Siebert in Grünstadt-Sausenheim.

Tatjana Kruse (Schwäbisch Hall) liest am 3. November, 19 Uhr, zu einem Drei-Gänge-Menü und am 4. November, 9 Uhr, bei einem Frühstücksbüffet mit Sekt in der Ziegelhütte Edenkoben. Gina Greifenstein aus Barbelroth ist am 2. November, 18.30 Uhr, in der Weinstube Brennofen in Ilbesheim zu Gast. In Bissersheim ist Knipsers Halbstück am 2. November, 19 Uhr, bei einem Vier-Gänge-Menü Schauplatz einer Lesung von Helen Kampen.

Angela Eßer veranstaltet am 3. November, 11 Uhr, in der Küche der Realschule Kandel eine „Teatime mit Miss Marple“. Die Krimireihe des Pfalzwein e.V. findet am 9. November, 19.30 Uhr, im Kelterhaus der Winzergenossenschaft Weinbiet mit einem „Mord im Kelterhaus“ von Autor Christof A. Niedermeier ihren Abschluss. Die Eintrittspreise betragen zwischen 9,50 und 64 Euro. Weitere Infos beim Pfalzwein e. V., Telefon 06321/912 377. rs

Info: Vollständiges Programm: https://bit.ly/2qjcVkn

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018