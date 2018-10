Pärchen entwendet teures Parfüm

Landau.Weil sie Parfüm und Kosmetikartikel im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen haben soll, sitzt eine 28-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau in Untersuchungshaft. Wie die Behörde gestern mitteilte, hatte die Frau am Mittwoch in Begleitung eines Mannes eine Parfümerie in der Landauer Innenstadt betreten. Als das Pärchen den Laden verlassen wollte, bemerkte eine Angestellte, dass sich in der Tasche der 28-Jährigen unbezahlte Kosmetika befanden. Als die Mitarbeiterin sie ansprach, flüchtete der Mann. Die Frau konnte festgehalten werden. Das Pärchen steht im dringenden Verdacht, bereits früher Artikel aus dem Geschäft entwendet zu haben. Wegen Fluchtgefahr erließ das Amtsgericht Landau Haftbefehl gegen die Polin. Nach dem Mann wird gesucht. jei

