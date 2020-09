Paket soll Digitalisierung in Firmen und Berufsschulen voranbringen

Rheinland-Pfalz.Mit zusätzlichem Geld für Weiterbildung und besserer Technik in Berufsschulen soll der digitale Wandel in der Arbeitswelt in Rheinland-Pfalz unterstützt werden. Der zu Jahresbeginn dafür gegründete sogenannte Transformationsrat verabschiedete am Montag in Mainz ein erstes Paket, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Geplant sind mehr Finanzmittel für die individuelle berufliche Weiterbildung sowie eine bessere technische Ausstattung für Berufsschulen. Vorgesehen ist auch ein Förderprogramm, um Firmen bei der Digitalisierung zu unterstützen. In dem Transformationsrat sitzen Vertreter von Landesregierung, Gewerkschaften, Unternehmerverbänden, Kammern und Arbeitsagentur.

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.09.2020