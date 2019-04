Parkschein per SMS

Landau.Ohne Parkschein parken – seit gestern ist genau das möglich. Dafür kooperiert die Stadt mit der Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung Smartparking. Per App, SMS oder via Anruf können über Drittanbieter Parkscheine virtuell erworben werden. Die Parkzeit kann bis auf die Minute genau angepasst, nach Bedarf sogar verlängert oder frühzeitig gestoppt werden. Die Zuordnung in die jeweilige Parkzone erfolgt via GPS. Je nach Anbieter fallen Gebühren in Höhe von 10 Cent bis 15 Prozent der Parkgebühr an. Vor Ort vergleichen Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Kennzeichen der geparkten Autos mit dem zentralen Online-System. Laut Anbieter ist dieses System auch in Neustadt und über 85 anderen Städten in Österreich und Deutschland möglich.

Wer das Angebot nicht nutzen möchte, kann auch weiterhin an den herkömmlichen Parkautomaten bezahlen. labj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.04.2019