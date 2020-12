Passanten finden nach Sturz unterkühlte Seniorin

Nussloch.Spaziergänger haben eine 88-Jährige am Sonntagmorgen auf dem Vorplatz der evangelischen Kirche in der Hauptstraße in Nußloch aus einer Notlage befreit: Die Seniorin war gestürzt und lag mit den Füßen im Rollator eingeklemmt auf dem Boden. Spaziergänger bemerkten die Frau gegen 9.40 Uhr und verständigten den Rettungsdienst. Die stark unterkühlte Frau wurde in eine Klinik gebracht. Wie lange sie hilflos so lag, ist nicht bekannt.

