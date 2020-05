Passanten flüchten vor Flammen und Rauch

Ladenburg.Die tiefschwarze Rauchwolke ist nach Schätzung der Polizei rund 500 Meter hoch und stundenlang weithin sichtbar. Die Ursache: ein Großbrand auf dem Werksgelände des Kunststoffveredlers RTP in Ladenburg. Ausgehend von einer Maschine greift das Feuer am Dienstagvormittag kurz vor elf Uhr auf das Dach eines Produktionsgebäudes an der Wallstadter Straße über. Es sind Explosionsgeräusche zu hören.

...