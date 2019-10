Pendlern auf A 6 drohen neue Staus

Rhein-Neckar.Die A 6 ist zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim ab 21./22. Oktober nur noch auf vier verengten und nicht mehr wie bisher auf sechs vollen Spuren befahrbar. Grund dafür ist die Wiederaufnahme der Arbeiten zum sechsspurigen Ausbau der Autobahn, wie der private Betreiber VIA6West auf Anfrage mitteilt. In den kommenden 15 Monaten werden die drei Fahrspuren in Richtung Heilbronn erneuert, die bereits fertige Fahrbahn in Richtung Mannheim muss dann den gesamten Verkehr aufnehmen. „Ganz ohne Behinderungen wird es nicht gehen“, kündigt Sprecher Michael Endres Staus an. In den vergangenen Monaten konnte der Verkehr auf der Strecke wegen der Bundesgartenschau in Heilbronn auf sechs Spuren fließen.

Voll gesperrt werden muss der Abschnitt in der Nacht auf Sonntag, 27. Oktober. Dann wird eine Behelfsbrücke der K 4271 über die Autobahn abgebaut. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.10.2019