Per Römerschiff in den Hafen der Ehe

Jockgrim.Zur Zeit der Römer sollte ein Schiff wie die „Lusoria Rhenana“ abschreckend wirken, doch heutzutage wirkt es eher anziehend – auch auf Brautleute: der Nachbau eines spätrömischen Flusskriegsschiffes, das auf dem südpfälzischen Setzfeldsee im Einsatz ist, kann unter anderem von Paaren gebucht werden, die sich vor der standesamtlichen Trauung über das Wasser rudern lassen wollen. Vor fast fünf Jahren brachte das 18 Meter lange Boot mit dem hölzernen Widderkopf am Bug erstmals eine Braut und ihren Bräutigam in den „Hafen der Ehe“, inzwischen war das etwa 50 Mal der Fall, wie Dieter Heim berichtet. Er ist Geschäftsführer des Vereins zur Förderung von Umweltbildung und römischer Geschichte, dem das in Handarbeit gebaute Schiff gehört.

Zehn solcher Trau-Fahrten organisieren Heim und Kollegen pro Jahr – mehr nicht. „Es soll ja etwas Außergewöhnliches bleiben“, sagt der 60-Jährige. Bis zu 30 Menschen passen auf das 2,80 Meter breite Schiff, mindestens 16 von ihnen müssen bereit zum Rudern und mindestens 16 Jahre alt sein.

Standesbeamter wartet am Ufer

Angeleitet von Heim und einem Vereinskollegen rudern die künftigen Eheleute über den See, wobei Heim über Schiffsbau informiert, aber auch über Geschichte, etwa über die Eheschließung vor 2000 Jahren. Nach einem kleinen Test mit Fragen zum Gehörten nimmt das Schiff Kurs in Richtung Land, wo der Standesbeamte wartet. „Wir fahren, aber die Trauung muss am Ufer stattfinden“, erklärt Heim. Das wollen die Behörden so. Aber es gibt eine Ausnahme: Wenn ein Pfarrer an Bord ist, darf er das Paar auf dem Wasser trauen. Auch das hat es schon gegeben.

Und wer wählt den Schiffsweg zur Trauung? Vorwiegend junge Leute, aber auch ältere. Ein Rheinschifffahrtskapitän sei ebenfalls schon dabei gewesen. Es gibt Paare um die 60, die schon eine Ehe hinter sich haben und noch einmal den Bund fürs Leben schließen wollen. Oder Paare, die vor Jahrzehnten geheiratet haben und ihr Eheversprechen erneuern. Einmal hätten drei Ehepaare verschiedener Generationen aus einer Familie im Beisein eines Pfarrers diesen Schritt getan, berichtet Heim.

Besonders gern erinnert er sich an die Trauung eines Paares, das über 100 Gäste eingeladen hatte, die nicht in den Ablauf eingeweiht waren. Während diese warteten, tauchte hinter einer Insel das Schiff auf, mit dem Paar im Bug. Am Ufer wurde ein Seil ausgeworfen, und die Gäste hielten das Schiff am Seil, während ein Pfarrer das Paar an Bord traute. Danach wurde das gemeinsame Kind der beiden mit Seewasser getauft. „Das war das Schönste bis jetzt“, sagt Heim.

Für die Trauung erhebt das Standesamt Jockgrim eine Gebühr. Der Verein verlangt kein Geld für die aufwändige Tour, freut sich aber über Spenden, die er zum Erhalt des Schiffes braucht. Dieses absolviert noch andere Fahrten, etwa für Betriebs- oder Familienfeiern.

