Pfälzer „Eis-Wein“ kommt später in die Antarktis

Rhein-Neckar.Mit Pfälzer Riesling-Sekt aufs neue Jahr anzustoßen – damit wird’s in diesem Jahr nichts. Zumindest nicht für die Forscher in der Neumayer-Station III in der Antarktis. Die Corona-Pandemie hat auch das verhindert: Das alljährliche Überraschungspaket aus der Pfalz erreicht die Station nicht mehr zum Weihnachtsfest, sondern vermutlich erst Mitte oder Ende Januar.

Es ist guter und

...