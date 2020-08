Bad Dürkheim/Worms.Im pfälzischen Niederkirchen (Kreis Bad Dürkheim) gibt es einen positiven Corona-Fall in einer Kindertagesstätte. Wie die Kreisverwaltung am Mittwoch mitteilte, sei das Testergebnis am Morgen bekanntgeworden, nachdem die Mitarbeiterin am 12. August zuletzt im Dienst gewesen sei und danach Symptome entwickelt habe. Die Kita informierte am Mittwochmorgen alle Eltern, dass die Einrichtung in dem Deidesheimer Nachbarort am Donnerstag geschlossen bleibe, nachdem alle 81 Kinder getestet worden seien. Gleiches gelte für die 20 Mitarbeiterinnen. Mit den Ergebnissen werde am Donnerstagabend oder am Freitag gerechnet. So lange bleibe auch der Hort geschlossen.

Die meisten Infektionen in Rheinland-Pfalz in den vergangenen sieben Tagen gibt es in Speyer mit 24 Fällen auf 100 000 Einwohner. Die Stadt Ludwigshafen hat 19 Fälle. Das Gesundheitsamt Alzey-Worms meldet am Mittwoch mit 27 neuen Fällen eine deutliche Steigerung der Corona-Fallzahlen im Landkreis und in der Stadt Worms: „Die zweite Corona-Welle ist angekommen“, betonte Landrat Heiko Sippel. Bei den 16 neuen Fällen handele es sich überwiegend um Reiserückkehrer aus Südosteuropa und den Balkanstaaten. Darunter sind einige Familien, junge Menschen und auch Menschen mittleren Alters“, berichtete die künftige Leiterin des Gesundheitsamtes Alzey-Worms, Berit Kohlhase-Griebel. Die Kontaktpersonen eines positiv getesteten Sechstklässlers aus Alzey, eines unter dreijährigen Kita-Kindes sowie einer Erzieherin seien unter amtliche Quarantäne gestellt worden.

Viele Reiserückkehrer betroffen

„Der Trend geht nach oben in Richtung des Niveaus, das wir in der Corona-Hochphase hatten“, berichtet auch eine Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises. Am Mittwoch seien acht neue Infektionen im Kreis und sechs in der Stadt Heidelberg hinzugekommen. „Es sind meistens Reiserückkehrer.“ sal/sin

